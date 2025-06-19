Sony починає продаж навушників WF-C710N і оновлює WH-CH720N та WH-CH520

19 июня 2025, 16:15

Дизайн нових WF-C710N одразу привертає увагу: напівпрозорий синій корпус, через який видно внутрішні компоненти, елегантний корпус, що зручно лягає у вухо.



Це продовження популярної моделі WF-C700N, що вийшла у 2023 році, та відчутне оновлення: навушники мають вдосконалене активне шумопоглинання, кращу автономність та ще кращу якість звуку й дзвінків порівняно з попередньою версією.



Модель доступна в чотирьох кольорах і представлена в компактному корпусі, зручному для щоденного користування.

А ще — нові кольори для моделей WH-CH720N і WH-CH520, які тепер також доступні у нових пастельних відтінках і підкреслюють стиль сучасних користувачів.Новинка отримала по два мікрофони у кожному навушнику — тепер зовнішні шуми вловлюються ще точніше. Система шумопоглинання, що керує мікрофонами, краще вловлює та розпізнає зовнішній шум.Якщо ж потрібно чути, що відбувається навколо, допоможе режим навколишнього звуку, то його можна налаштувати у застосунку Sony│Sound Connect.Функція адаптивного керування звуком автоматично змінює налаштування залежно від того, де ви перебуваєте: вдома, на роботі чи в дорозі.WF-C710N забезпечують до 30 годин прослуховування разом із зарядним кейсом.Навушники працюють до 8,5 годин з увімкненим режимом шумопоглинання, а ще 21,5 години роботи можна отримати від заряджання у кейсі.П’яти хвилин зарядки вистачить на годину музики. А розмовляти комфортно навіть у метро чи на вулиці, адже алгоритм на основі ШІ фільтрує шум і підсилює голос.5-мм динаміки, технологія покращення звуку DSEE і збалансоване звучання дозволяють повноцінно насолоджуватись басами та чистим вокалом. А налаштування еквалайзера у додатку допоможуть підігнати звук "під себе".Навушники доступні у чорному, білому, рожевому та у новому прозоро-синьому, схожому на денім, кольорі. Легкий кейс (лише 38 г) має магніти для зручного відкривання й закривання.В моделі продумано все для максимального комфорту: сенсорне керування, миттєва пауза, швидкий доступ до Spotify, підтримка голосових асистентів (“Привіт, Google” або “Alexa”), підключення одного навушника, підтримка Fast Pair, Swift Pair, 360 Reality Audio.

Також нових функцій – режим швидкої уваги. Вона дозволяє чути навколишні звуки не знімаючи навушників: достатньо просто прикласти палець до сенсорного датчика на навушнику.

Пакування створене без використання пластику, адже Sony продовжує зменшувати свій вплив на довкілля.



Легкість, комфорт і улюблений звук — тепер ще й у нових кольорах. У відповідь на зростання популярності м’яких відтінків, Sony представила оновлену палітру для двох своїх моделей. Повнорозмірні WH-CH720N і накладні WH-CH520 тепер доступні також в новому пастельно-рожевому кольорі, а WH-CH520 — ще й у ніжному лимонному.

WH-CH720N — шумопоглинання та комфорт на щодень



WH-CH720N — це бездротові повнорозмірні навушники з активним шумопоглинанням, що поєднують легку конструкцію з відмінним звучанням. Завдяки інтегрованому процесору V1 навушники забезпечують ефективне приглушення зовнішніх шумів і якісний звук. До 35 годин автономної роботи з активованим шумопоглинанням (або до 50 — без нього) роблять їх надійним супутником у дорозі чи під час роботи. Швидка зарядка дозволяє слухати вам музику ще довше — навіть при насиченому графіку.





WH-CH520 — це накладні навушники для щоденного використання. Вони легкі, надзвичайно зручні через м’яке наголів’я та забезпечують до 50 годин автономності. Завдяки технології DSEE від Sony якість стиснених аудіофайлів покращується в режимі реального часу, а еквалайзер у застосунку Sony│Sound Connect дозволяє налаштувати звук під на власний смак.

Всі моделі доступні в продажу в Sony Centre та мережах партнерів орієнтовно з 23 червня 2025 р. Орієнтовна ціна на WF-C710N становить 4 499 грн, WH-CH720N — 4 999 грн, WH-CH520 — 1 999 грн.