Sony представляє бездротові навушники WF-1000XM6 з покращеним шумопоглинанням

14 мая 2026, 11:45

Sony анонсує нове покоління серії 1000X — бездротові навушники WF-1000XM6 із системою активного шумопоглинання та оновленим підходом до якості звуку.



Модель поєднує передові аудіотехнології, інтелектуальну обробку сигналу та вдосконалений ергономічний дизайн — усе, щоб щоденне використання відповідало найвищим очікуванням.



WF-1000XM6 забезпечують шумопоглинання приблизно на 25% ефективніше, ніж у попередній моделі — і це відчувається одразу. Результат досягнуто завдяки поєднанню процесора HD Noise Cancelling Processor QN3e, Integrated Processor V2, системи Adaptive Noise Cancelling Optimiser та чотирьох мікрофонів у кожному навушнику. Система аналізує зовнішній шум у реальному часі й автоматично підлаштовує параметри — незалежно від того, де ви перебуваєте: у транспорті, людному офісі чи на вулиці.

За обробку звуку відповідають два процесори, які працюють у парі для досягнення високої точності та чистоти сигналу. Підтримка 32-bit обробки аудіо — проти 24-bit у попередній моделі — передає більше деталей і розширює динамічний діапазон. Новий динамік із комбінованою конструкцією діафрагми поєднує глибокий бас і чіткі високі частоти. Навушники також підтримують Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme і 360 Reality Audio, а 10-смуговий еквалайзер у застосунку Sony | Sound Connect дає змогу налаштувати звук під себе. Звук узгоджено з інженерами провідних студій звукозапису — щоб матеріал звучав так, як задумував автор.



Для чіткого захоплення голосу WF-1000XM6 використовують сенсор кісткової провідності, два мікрофони з кожного боку та алгоритм AI beamforming. Навіть у галасливому середовищі голос залишається розбірливим — система впевнено відокремлює мову від фонового шуму. Покращена антена (у 1,5 раза більша, ніж у попередній моделі) та оновлені алгоритми забезпечують стабільне Bluetooth-з’єднання без обривів.



Форму навушників оптимізовано відповідно до анатомії вуха: менше тиску, надійніша фіксація. Корпус став приблизно на 11% компактнішим — різниця помітна навіть після кількох годин носіння. Оновлена вентиляційна конструкція мінімізує внутрішні шуми на кшталт кроків або руху щелепи, що робить досвід прослуховування ще більш занурювальним.



Навушники підтримують Adaptive Sound Control, Auto Play, швидкий доступ до сервісів і голосових помічників. Режим прозорості звуку Ambient Mode дозволяє залишатися на зв’язку з навколишнім середовищем, коли це потрібно — перемикання між режимами інтуїтивне й зручне. Доступна також інтеграція з Google Gemini для керування без використання рук. Щодо автономності: до 8 годин прослуховування на одному заряді та до 24 годин із кейсом. Якщо заряд на нулі — достатньо 5 хвилин швидкого заряджання, щоб отримати ще годину відтворення. Підтримується бездротова зарядка Qi.



WF-1000XM6 розроблені з урахуванням екологічних стандартів Sony: у корпусі використано приблизно 25% перероблених матеріалів, а пакування виконано без пластику.

Навушники Sony WF-1000XM6 будуть доступні в Україні з 15 травня. Рекомендована роздрібна ціна — 13 999 грн.