В Узбекистане обнаружили 4.000-летний череп ребенка со следами хирургии

4 июня 2026, 12:45

Международная группа археологов обнаружила в Сурхандарьинской области Узбекистана останки ребенка с признаками трепанации черепа каменными или костяными инструментами.

Находка свидетельствует о возможном проведении хирургического вмешательства около 4.000 лет назад - в период бронзового века. Это делает ее самым древним известным свидетельством хирургического вмешательства в Центральной Азии и одним из древнейших примеров хирургии в Азии.Специалисты подчеркивают, что открытие свидетельствует о значительном развитии медицинских знаний в древней цивилизации Окс.