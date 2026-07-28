В Турции нашли редкий христианский амулет и печать возрастом 3500 лет

28 июля 2026, 8:15

Археологи обнаружили в поселении Карахоюк в центральной Турции редкий золотой христианский амулет IV–V веков нашей эры и каменную печать с иероглифической надписью на лувийском языке, которой ок. 3500 лет.

Тонкий золотой лист толщиной всего 0,1 мм находился внутри небольшого медного сосуда. Исследователи предполагают, что на нем мог быть выгравирован фрагмент Библии, а сам амулет, вероятно, принадлежал ребенку и использовался как защитный оберег.Другая находка - каменная печать с именем «Курунти-зити» и официальным титулом. Она свидетельствует о существовании в Карахоюке развитой административной системы примерно в 1500–1400 гг. до н.э. По мнению археологов, поселение могло быть крупным административным центром хеттского периода.