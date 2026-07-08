В Азербайджане обнаружили загадочную каменную сферу возрастом ок. 6000 лет

8 июля 2026, 8:15

Археологи, ведущие раскопки неолитического поселения Пашатепе в Азербайджане, обнаружили уникальную полированную каменную сферу возрастом около 6000 лет, не имеющую аналогов среди находок на Южном Кавказе. Артефакт представляет собой идеально обработанный каменный шар диаметром около 10 см и весом 1,87 кг.

На его поверхности отсутствуют отверстия, следы ударов или другие признаки, которые могли бы указать на его назначение.По словам руководителя экспедиции Махмудовой, ученые рассматривают несколько версий происхождения находки. Сфера могла использоваться в ритуальных целях либо служить древней мерой веса, однако пока ни одна из гипотез не получила подтверждения.