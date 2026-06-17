В Израиле нашли два уникальных мраморных бюста возрастом 1700 лет

17 июня 2026, 11:45

В Израиле археологи обнаружили два редких мраморных бюста возрастом ок. 1700 лет, спрятанных в заброшенной винодельне недалеко от города Биньямина.

Находка была сделана во время раскопок, проводившихся в рамках проекта по расширению железнодорожной линии между Тель-Авивом и Хайфой. Оба бюста высотой ок. 55 см и весом примерно 60 кг лежали лицом вниз в старом резервуаре для сбора вина и сохранились практически без повреждений.Особый интерес ученых вызвала греческая надпись на одном из бюстов с именем «Ликург». Исследователи считают, что скульптуры могли украшать роскошную виллу римской эпохи, располагавшуюся неподалеку от Кесария. По мнению археологов, бюсты были намеренно спрятаны, вероятно, для защиты от разграбления или разрушения в период нестабильности. После изучения находки планируется выставить в Музее Земли Израиля в Тель-Авиве.