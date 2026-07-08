Вокруг Барселоны образовался крупный биомедицинский кластер

8 июля 2026, 9:45

В Барселоне и пригородах сформировался мощный биомедицинский пояс — сеть больниц, исследовательских центров и университетских кампусов, которые тянутся вдоль городских кольцевых дорог.

В него входят Bellvitge, Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron, Can Ruti в Бадалоне, Hospital del Mar, Parc d’Investigació Biomèdica, будущий Hospital Clínic и другие крупные медицинские и научные площадки.По данным Biocat, в Каталонии уже работают более 1600 компаний в сфере наук о здоровье, а их совокупная выручка составляет около €50 млрд. При этом кластер возник не по единому плану, а постепенно — за счёт сочетания государственных и частных инвестиций.