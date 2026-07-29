Nova Digital створила одну з найбільших корпоративних VMS-платформ в Україні

29 июля 2026, 12:15

IT-компанія Nova Digital розробила власну платформу VMS (Video Management System) для моніторингу та відеоаналітики бізнес-процесів.

Система об'єднує понад 50 000 камер, забезпечує одночасний доступ більш ніж 3 000 користувачам і щодня обробляє близько 90 ТБ відеоданих.

Сьогодні відеоспостереження перестає бути виключно інструментом безпеки. Бізнес дедалі частіше використовує відеодані для автоматизації процесів, контролю операційної діяльності, аналізу ефективності роботи та прийняття управлінських рішень. Саме тому Nova Digital створила власну платформу відеоменеджменту, яка об’єднує відеопотоки, архіви, адміністрування та інструменти відеоаналітики в єдиній системі.“Ми створювали VMS для потреб групи компаній NOVA (Нова пошта), тому з самого початку закладали в платформу можливість масштабування, високу продуктивність і безпеку. Сьогодні вона вже працює в Україні та Європі, об'єднує понад 50 тисяч камер і витримує значні навантаження. Водночас, уже понад 11,5 тисячі камер використовуються для відеоаналітики, яка допомагає контролювати операційні процеси, оцінювати завантаженість об'єктів і знаходити можливості для підвищення ефективності. Власна розробка дозволяє нам швидко розвивати платформу, впроваджувати нові функції та інтегрувати рішення на основі штучного інтелекту відповідно до потреб бізнесу”, — зазначає CEO Nova Digital Андрій Чепіга.Серед функціональних можливостей платформи:централізоване управління відеоінфраструктурою;підтримка необмеженої кількості камер завдяки модульній архітектурі;інтерактивні плани об'єктів для зручної навігації та швидкого пошуку потрібних камер;підтримка RTSP та швидке підключення нового обладнання;гнучке керування ролями і рівнями доступу користувачів;розширений відеоплеєр для роботи з архівами та виконання операційних завдань;інструменти відеоаналітики для контролю бізнес-процесів;пошук об’єктів у відеозаписах, щоб аналізувати черги, вантажопотоки та інші операційні показники;налаштовувані сповіщення про події, зокрема порушення геозон або втручання в роботу обладнання;безшовна інтеграція із зовнішніми сервісами та GPS-пристроями для комплексного моніторингу;готовність до впровадження AI-агентів в залежності від бізнес-потреб.VMS від Nova Digital може бути адаптована для компаній із великою кількістю об'єктів і точок відеоспостереження будь-якої складності та моделей: логістичних операторів, виробничих підприємств, ритейлу, аграрного сектору, фармацевтичної галузі, мереж АЗС та інших бізнесів.