Топ країн ЄС для відкриття офлайн-бізнесу українцями у 2025 році

20 мая 2025, 11:45

Багато українців шукають можливості не лише працювати, а й відкрити власну справу в Європі. Якщо мрієш про кав’ярню, магазин, салон чи майстерню — ось країни, де це зробити найреальніше.

Польща

• Просте відкриття ФОП (діяльність для іноземців дозволена)

• Легко знайти приміщення та персонал

• Велика діаспора + розуміння української мови

• Мінус: конкуренція у великих містах



Німеччина

• Потужна купівельна спроможність

• Підтримка мігрантів і стартапів

• Програми для малого бізнесу

• Мінус: бюрократія та високі витрати на старт



Чехія

• Швидка реєстрація бізнесу (s.r.o. чи Živnostenský list)

• Відносно низькі податки

• У Празі — висока активність української спільноти

• Мінус: зростаюча конкуренція серед українських підприємців

Литва

• Спрощені умови реєстрації для українців

• Гарне середовище для невеликих офлайн-проєктів

• Висока цифровізація держпослуг

• Мінус: невеликий внутрішній ринок



Румунія

• Низька вартість оренди та життя

• Спрощена процедура відкриття бізнесу

• Менше конкуренції в нішах, які популярні в Україні

• Мінус: може знадобитися знання румунської для локального ринку



Найбільше шансів на успіх — у нішах, які поєднують локальний попит і “українську якість”: їжа, краса, ремонт, освіта, логістика.