Топ країн ЄС для відкриття офлайн-бізнесу українцями у 2025 році

Багато українців шукають можливості не лише працювати, а й відкрити власну справу в Європі. Якщо мрієш про кав’ярню, магазин, салон чи майстерню — ось країни, де це зробити найреальніше.
Польща
• Просте відкриття ФОП (діяльність для іноземців дозволена)
• Легко знайти приміщення та персонал
• Велика діаспора + розуміння української мови
• Мінус: конкуренція у великих містах
Німеччина
• Потужна купівельна спроможність
• Підтримка мігрантів і стартапів
• Програми для малого бізнесу
• Мінус: бюрократія та високі витрати на старт
Чехія
• Швидка реєстрація бізнесу (s.r.o. чи Živnostenský list)
• Відносно низькі податки
• У Празі — висока активність української спільноти
• Мінус: зростаюча конкуренція серед українських підприємців
Литва
• Спрощені умови реєстрації для українців
• Гарне середовище для невеликих офлайн-проєктів
• Висока цифровізація держпослуг
• Мінус: невеликий внутрішній ринок
Румунія
• Низька вартість оренди та життя
• Спрощена процедура відкриття бізнесу
• Менше конкуренції в нішах, які популярні в Україні
• Мінус: може знадобитися знання румунської для локального ринку
Найбільше шансів на успіх — у нішах, які поєднують локальний попит і “українську якість”: їжа, краса, ремонт, освіта, логістика.