21 марта 2024, 15:45

З'явилися дати відкриття магазинів ZARA в Україні, — ЗМІ

3 та 5 квітня планується відкриття у Києві, а 11 квітня – у Львові, пишуть ЗМІ, тому чекаємо офіційного підтвердження.


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