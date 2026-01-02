ГлавнаяНовости
2 января 2026, 12:15

З 2026 року в Україні запрацює єЧек

Мова про цифровий чек для покупок в інтернеті та магазинах.

Він з’являтиметься в банківському застосунку й зберігатиметься для гарантійних випадків і повернень.


