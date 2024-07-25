Польська Бедронка представляє нову функцію – електронні чеки

25 июля 2024, 12:15

Бедронка оголосила про впровадження нової функції, яка буде більш зручною для клієнтів і водночас кориснішою для навколишнього середовища.

Йдеться про можливість формування електронного фіскального чека, доступного власникам картки Moja Biedronka або мобільного додатка. Ця функція з'явилася на початковому етапі в 1,7 тисячі магазинів мережі. Якщо припустити, що покупці, які використовують картку Moja Biedronka або мобільний додаток, будуть використовувати нову функцію, економія чекового паперу може становити до 75 тисяч кілометрів на рік.Нова функція буде доступна клієнтам, які активують послугу електронної квитанції у програмі (необхідне оновлення до версії 2.8.0) або на сайті moja.biedronka.pl.