У Польщі з 2024 року з'явиться новий бензин E10

15 декабря 2023, 9:45

Міністерство клімату і навколишнього середовища повідомило, що з 1 січня 2024 року автомобільний бензин Е10 з октановим числом 95 замінить на заправках бензин Е5 з октановим числом 95.

Основна відмінність 95-го бензину Е10 від Е5 у тому, що в новому паливі вдвічі більший відсоток вмісту біоетанолу.

Власникам старих автомобілів слід перевірити, чи придатна їхня машина для заправки новим паливом.



Загалом переважна більшість легкових автомобілів із двигунами з іскровим запалюванням, випущених після 1 січня 2010 року, адаптована для використання автомобільного бензину Е10 (це можна перевірити у документах автомобіля або на лючку бензобака, де має бути характерне маркування Е10).



Що робити, якщо автомобіль не адаптований під бензин Е10?



Тоді, на жаль, доведеться заправлятися дорожчим 98-м бензином, який досі виробляється в стандарті Е5.