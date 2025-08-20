ГлавнаяНовости
20 августа 2025, 16:15

Ціни на бензин і дизель можуть зрости на 3–5 грн за літр, —Autodosug

Тобто, вже з 1 жовтня ціна літра бензину може зрости до 72–75 грн, а дизеля — до 70–73 грн.

 
Оцените новость:
  • 0 оценок