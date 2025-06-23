Бензин і дизель знову дорожчають у Польщі

23 июня 2025, 15:45

Ціни на пальне знову повзуть вгору. За даними компанії Reflex, бензин і дизель подорожчають у середньому на 12 грошей за літр, а на деяких АЗС — до 20 грошей.

Причина — ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном, що підняла «геополітичну премію» на нафту.Поки барель тримається на рівні 74–76 $, але можливе блокування Ормузької протоки з боку Ірану може штовхнути ціни до 100 $ за барель — і це вже серйозно вплине на заправки.Прогнози поки обережно оптимістичні:

Різкого стрибка, як у 2022 році (8 зл/л), не очікується, але ситуація — нестабільна.