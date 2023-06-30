В Україні не буде раптового зростання цін на пальне з 1 липня

30 июня 2023, 13:45

Заправні станції планують зменшити націнки на паливо, по 2-3 гривні за літр. Тому вартість пального не підвищиться одразу з 1 липня, але зростатиме поступово.

Це також обумовлено тим, що трейдери навезли багато пального у травні-червні.Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", пояснив, що буде відбуватися так зване поступове змішування пального за старими податками та пального за новою системою оподаткування, що забезпечить плавний процес переходу і поступове підвищення цін.Експерт вважає, що можна буде підбивати підсумки цього процесу наприкінці липня або вже серпня.За його словами, очікується зростання цін на пальне в діапазоні 2-3 гривні за літр. Куюн також додав, що сподівається на зниження світової ціни на нафтопродукти, щоб запобігти значному зростанню цін.