31 января 2025, 10:15

В Україні зростуть ціни на транспорт і товари через подорожчання пального — НБУ

За прогнозом, у 2025 році пальне подорожчає на 13%, що призведе до підвищення вартості перевезень і деяких товарів.


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