10 апреля 2026, 11:45

Італія знижує прогноз економічного зростання через дороге пальне

Уряд Італії планує переглянути прогноз економічного зростання у бік зниження через різке подорожчання пального, пов’язане з війною в Ірані.

Міністр економіки Джанкарло Джорджетті зазначив, що це погіршення є обмеженим і зумовлене переважно зовнішніми тимчасовими факторами, зокрема енергетичною кризою.


