Спільна “Оплата частинами” на продукти EcoFlow від ПриватБанку

Унікальна можливість для клієнтів ПриватБанку — купуйте енергетичні рішення EcoFlow та оформлюйте Спільну “Оплату частинами” до 10 платежів.
Як це працює?
Покупець обирає товар на сайті EcoFlow. Оформлює купівлю за допомогою функції “Оплата частинами” від ПриватБанку. Вказує номер телефону іншого клієнта банку та суму його частки (максимально до 50% на одного).
Учасник упродовж 20 хвилин отримує запит у застосунку Приват24 та підтверджує оплату своєї частини.
3. ПриватБанк створює дві незалежні угоди та перераховує повну суму продавцю одним платежем.
Чому це вигідно?
Ставка складає усього 0,000001% як і під час звичайної можливості “Оплата частинами”. Клієнти не переплачують жодних додаткових коштів за можливість розділити платіж.
Відтак це вигідна можливість для тих:
у кого недостатній грошовий ліміт, а рішення потрібні уже зараз;
парам, які купують техніку в спільний дім;
коли навантаження завелике для одного бюджету;
можливість для друзів разом оплатити подарунок.
ВАЖЛИВО: послуга доступна лише онлайн для клієнтів ПриватБанку.
Обирайте рішення EcoFlow на офіційному сайті https://ecoflowukraine.com та скористайтеся можливістю вигідного шопінгу.