ПриватБанк та Visa Business надають можливість виграти EcoFlow DELTA 2

Долучайтеся до Акції та отримайте шанс виграти портативну зарядну станцію EcoFlow DELTA 2 або електронний сертифікат Rozetka на 500 гривень!
Як долучитися? Просто здійсніть покупки на суму від 2 000 гривень за допомогою вашої картки Visa Business та зареєструйте покупку на сторінці акції та протягом одного з етапів. Якщо у вас немає картки Visa Business, безкоштовно відкривайте Digital картку через «Приват24 для бізнесу».
Етапи акції:
16 жовтня - 15 листопада 2023
16 листопада - 15 грудня 2023
Детальна інформація за посиланням - https://ecoflowukraine.com/vyhravaite-ecoflow-delta-2-vid-pryvatbanku-ta-visa-business