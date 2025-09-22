EcoFlow ділиться рекомендаціями, як підготувати вашу зарядну станцію до роботи

22 сентября 2025, 22:01

Відключення світла можуть застати раптово, тож підготуйте вашу зарядну станцію до роботи.

1. Увімкніть зарядну станцію:

встановіть на рівній, сухій поверхні та у добре провітрюваному місці, щоб зменшити навантаження на охолоджувальні вентилятори. Під час запуску зверніть увагу на передній дисплей: там відображатиметься відсоток заряду батареї;

використовуйте додаток EcoFlow — Power a New World, щоб дистанційно відстежувати електроспоживання станції та підключених пристроїв, орієнтуйтеся щодо оптимального часу роботи, налаштовуйте режими тощо.

2. Під’єднайте пристрої:

врахуйте їхню номінальну та пускову потужності, щоб не перевищувати потужність самої станції;

створіть персональний журнал, де зафіксуйте очікуваний та фактичний час роботи зарядної станції із підключеними пристроями. Під час тесту віддайте пріоритет критично важливим приладам, наприклад, холодильнику, щоб заощадити запас енергії. Від’єднайте ті пристрої, які вже досягли максимального заряду.

3. Зарядіть станцію:

після завершення тестування, обов’язково зарядіть станцію. Завдяки технології X-Stream рішення EcoFlow можуть відновлювати заряд менш, ніж за годину (залежно від виду станції та способу заряджання).

Як правильно ставити на довготривале зберігання станцію — розповідаємо у нашому гайді: https://ecoflowukraine.com/haid-z-dovhotryvaloho-zberihannia-portatyvnykh-stantsii-ecoflow/

LFP-акумулятори забезпечують довготривалу роботу станції, зі зменшенням ємності до 80% упродовж 3000-4000 циклів. Якщо наявної ємності вашої зарядної станції недостатньо — подбайте про придбання додаткових батарей.

