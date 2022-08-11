Акція на портативну зарядну станцію RIVER та додаткову батарею Extra Battery!

11 августа 2022, 14:45

Заощаджуйте 2000 грн на покупці станції RIVER та укомплектовуйте станцію додатковою батареєю EcoFlow Extra Battery зі знижкою 500 грн.



Акція діє з 10 серпня по 10 вересня 2022 року (10:00, 10 серпня - 23:59, 10 вересня 2022 року).