Акція на портативну зарядну станцію RIVER та додаткову батарею Extra Battery!

Заощаджуйте 2000 грн на покупці станції RIVER та укомплектовуйте станцію додатковою батареєю EcoFlow Extra Battery зі знижкою 500 грн.
Акція діє з 10 серпня по 10 вересня 2022 року (10:00, 10 серпня - 23:59, 10 вересня 2022 року).
EcoFlow RIVER - універсальна портативна зарядна станція для дому та подорожей, ємністю 288 Вт⋅год, з можливістю живити до 9 пристроїв різних потужностей одночасно, як телефона, так і кавової машини. Станція компактна у розмірі, вагою 5 кг та швидкою зарядкою акумулятора до 1,5 год.
Укомплектуйте з вигодою вашу наявну станцію RIVER 288 Вт⋅год батареєю EcoFlow Extra Battery 288 Вт⋅год, або ж обирайте два товари разом і отримуйте 576 Вт⋅год електроенергії для користування у будь-якому місці на карті. Extra Battery створена для інтеграції тільки зі станцією RIVER та не використовується окремо.
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За додатковою інформацією про товар та акцію звертайтесь за телефоном: +38 093 457-57-57.
EcoFlow Ukraine – офіційний авторизований дистриб'ютор EcoFlow в Україні. Асортимент товарів EcoFlow включає дві основні лінійки портативних зарядних станцій RIVER – для побутового користування та DELTA – для промислових масштабів. А також системи енергонезалежності Power Kits, спеціалізоване обладнання та аксесуари для побудови індивідуальної енергетичної екосистеми. З повним асортиментом товарів можна ознайомитися в онлайн-магазині EcoFlow Ukraine за посиланням.