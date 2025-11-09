EcoFlow RIVER чи TRAIL - у чому різниця та яку обрати

9 ноября 2025, 11:24

Лінійка EcoFlow RIVER стала справжнім відкриттям в сегменті потужних та водночас ергономічних зарядних станцій.

Це надійне енергетичне джерело для живлення будь-якого типу електроніки та малопотужної побутової техніки, коли доступ до центральної мережі обмежений.

Водночас цьогоріч на ринок вийшла нова cерія EcoFlow TRAIL — компактні та легкі зарядні станції, створені для тих, хто любить активний відпочинок і не витрачає час на заряджання гаджетів. Ключова фішка рішень — мобільність та швидке відновлення заряду.



У матеріалі розповідаємо про технічні особливості лінійок RIVER та TRAIL: їхні переваги за різних сценаріїв використання.



Технічні переваги лінійки RIVER



Зарядні станції лінійки RIVER зручні для щоденного використання. Завдяки невеликій вазі від 3,5 кг до 8 кг, їх легко транспортувати, брати із собою у подорожі чи навіть на прогулянки. Рішення мають різнотипні виходи для заряджання пристроїв: від USB-A та USB-C до розеток змінного струму AC 230 В.



Асортимент серії RIVER включає зарядні станції другого покоління ємностями від 256 до 768 Вт·год із безперервною вихідною потужністю від 300 до 800 Вт:



RIVER 2;



RIVER 2 Max;



RIVER 2 Pro.

Третє поколіннямає ємність від 245 Вт·год до 858 Вт·год завдяки можливості підключення додаткових акумуляторів до RIVER 3 Plus, та потужність від 300 Вт до 1200 Вт в режимі X-Boost:



RIVER 3;



RIVER 3 UPS;



RIVER 3 Plus.



Родзинкою третьої серії є зарядна станція RIVER 3 Plus. Головна перевага рішення— модульне розширення ємності. До станції можна під’єднати додаткову батарею EB300 (286 Вт·год) або EB600 (572 Вт·год) без жодних кабелів, отримавши загальну ємність до 858 Вт·год. Такої потужності достатньо, щоб живити невеликий холодильник, освітлення чи кілька робочих пристроїв протягом тривалого часу.



Серед інших переваг — швидке заряджання з технологією X-Stream від мережі упродовж години. Також пристрої підтримують підзаряджання від автомобільного прикурювача, сонячних панелей або через порт USB-C.



Серія RIVER 2 підтримує режим EPS (Emergency Power Supply) із часом перемикання менше 30 мс для короткочасних збоїв живлення, тоді як RIVER 3 UPS та RIVER 3 Plus мають вдосконалений режим UPS (Uninterruptible Power Supply) із часом перемикання менше 10 мс, що забезпечує безперебійну роботу комп’ютерів або маршрутизаторів.



Через мобільний застосунок EcoFlow можна відстежувати потік енергії, змінювати налаштування та вмикати або вимикати порти дистанційно.



Технічні переваги серії TRAIL



Лінійка EcoFlow TRAIL створена максимально ергономічною для зручного транспортування та швидкого живлення телефонів, ноутбуків, смартгодинників, портативної електроніки, а також фотокамер, ліхтарів тощо.



На відміну від RIVER, серія TRAIL не має розеток змінного струму AC та інвертора 220 В, що робить їх відчутно легшими і меншими. Вага зарядних станцій складає від 1,8 кг до 2,6 кг в ударостійкому корпусі.



Асортимент лінійки TRAIL включає зарядні станції:



TRAIL 200;



TRAIL 300;



TRAIL 300 Plus.



Ємність рішень сягає від 192 Вт·год до 288 Вт·год з максимальною вихідною потужністю до 300 Вт.