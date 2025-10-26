Нова серія EcoFlow TRAIL - портативні зарядні станції для подорожі і не лише

26 октября 2025, 22:15

Нова лінійка портативних зарядних станцій TRAIL створена для тих, хто не уявляє життя без подорожей, кемпінгу, риболовлі чи просто відпочинку подалі від міського шуму, але з акцентом на комфорт та енергетичну свободу.



Надлегкі, компактні та потужні — станції TRAIL забезпечують стабільне живлення ваших гаджетів у “польових” умовах. Множинні вихідні порти замість стандартних розеток дозволили суттєво зменшити вагу пристроїв, зберігаючи повну функціональність. Кожна модель TRAIL легко поміщається у рюкзак і гарантує енергетичну автономність на рівні повноцінної зарядної станції.

До замовлення вже доступні:EcoFlow TRAIL 200

ємність — 192 Вт·год;

потужність — 220 Вт;

4 вихідні порти (1 порт швидкого заряджання 140 Вт);

заряджання від мережі, автомобіля або сонячних панелей (до 220 Вт);

вага — 1,83 кг, габарити — 167×115×126 мм.

Оптимальний для коротких поїздок, кемпінгу або як резервне джерело живлення для гаджетів.

EcoFlow TRAIL 300

ємність — 288 Вт·год;

потужність — 300 Вт;

5 вихідних портів (2 порти швидкого заряджання 140 Вт);

швидке заряджання до 80% за 48 хв (технологія X-Stream);

заряджання від мережі, автомобіля або сонячних панелей (до 220 Вт);

вага — 2,58 кг, габарити — 167×115×166 мм.

Незамінна у відрядженнях, на природі або під час аварійного відключення електроенергії.

EcoFlow TRAIL 300 Plus

ємність — 288 Вт·год;

потужність — 300 Вт;

6 вихідних портів (3 порти швидкого заряджання 140 Вт);

повна зарядка за 48 хв (технологія X-Stream);

підключення сонячної панелі потужністю 220 Вт;

вбудований кемпінговий ліхтар і знімна ручка-кабель;

вага — 2,28 кг, габарити — 206×115×126 мм.



Найкраще рішення для тривалих виїздів, кемпінгу та подорожей, де важлива автономність.