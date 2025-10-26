Нова серія EcoFlow TRAIL - портативні зарядні станції для подорожі і не лише

Нова лінійка портативних зарядних станцій TRAIL створена для тих, хто не уявляє життя без подорожей, кемпінгу, риболовлі чи просто відпочинку подалі від міського шуму, але з акцентом на комфорт та енергетичну свободу.
Надлегкі, компактні та потужні — станції TRAIL забезпечують стабільне живлення ваших гаджетів у “польових” умовах. Множинні вихідні порти замість стандартних розеток дозволили суттєво зменшити вагу пристроїв, зберігаючи повну функціональність. Кожна модель TRAIL легко поміщається у рюкзак і гарантує енергетичну автономність на рівні повноцінної зарядної станції.
До замовлення вже доступні:
EcoFlow TRAIL 200
ємність — 192 Вт·год;
потужність — 220 Вт;
4 вихідні порти (1 порт швидкого заряджання 140 Вт);
заряджання від мережі, автомобіля або сонячних панелей (до 220 Вт);
вага — 1,83 кг, габарити — 167×115×126 мм.
Оптимальний для коротких поїздок, кемпінгу або як резервне джерело живлення для гаджетів.
EcoFlow TRAIL 300
ємність — 288 Вт·год;
потужність — 300 Вт;
5 вихідних портів (2 порти швидкого заряджання 140 Вт);
швидке заряджання до 80% за 48 хв (технологія X-Stream);
заряджання від мережі, автомобіля або сонячних панелей (до 220 Вт);
вага — 2,58 кг, габарити — 167×115×166 мм.
Незамінна у відрядженнях, на природі або під час аварійного відключення електроенергії.
EcoFlow TRAIL 300 Plus
ємність — 288 Вт·год;
потужність — 300 Вт;
6 вихідних портів (3 порти швидкого заряджання 140 Вт);
повна зарядка за 48 хв (технологія X-Stream);
підключення сонячної панелі потужністю 220 Вт;
вбудований кемпінговий ліхтар і знімна ручка-кабель;
вага — 2,28 кг, габарити — 206×115×126 мм.
Найкраще рішення для тривалих виїздів, кемпінгу та подорожей, де важлива автономність.