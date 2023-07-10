Lowrance пропонує електроніку для риболовлі та морської навігації

10 июля 2023, 12:15

Lowrance - компанія, яка спеціалізується на виробництві електроніки для риболовлі та морської навігації. Вони пропонують широкий спектр продуктів, які допомагають рибалкам та мореплавцям знаходити рибу, вимірювати глибину води, створювати картографічні зображення водойм і багато іншого.

Основні категорії продуктів, які пропонує Lowrance, включають наступне:

Сонари та ехолоти . Lowrance виготовляє передові ехолоти, які дозволяють виявляти рибу, вимірювати глибину води, аналізувати дно озера або океану та виконувати інші функції, пов'язані з риболовлею.

. Lowrance виготовляє передові ехолоти, які дозволяють виявляти рибу, вимірювати глибину води, аналізувати дно озера або океану та виконувати інші функції, пов'язані з риболовлею. Картплоттери . це пристрої, які комбінують в собі функціонал ехолота та GPS-навігації. Вони дозволяють створювати детальні картографічні зображення, відстежувати маршрути та мітки, контролювати швидкість судна та інші навігаційні функції.

. це пристрої, які комбінують в собі функціонал ехолота та GPS-навігації. Вони дозволяють створювати детальні картографічні зображення, відстежувати маршрути та мітки, контролювати швидкість судна та інші навігаційні функції. Автономні установки . Lowrance пропонує автономні системи, які включають ехолот, GPS та інші сенсори. Вони розроблені для рибалки з лодки або човна, де ви можете встановити систему безпосередньо на судні.

. Lowrance пропонує автономні системи, які включають ехолот, GPS та інші сенсори. Вони розроблені для рибалки з лодки або човна, де ви можете встановити систему безпосередньо на судні. Морські радіостанції. компанія також виробляє радіостанції для забезпечення комунікації на воді. Вони працюють на основі стандартів VHF і обладнані функціями, необхідними для безпечного морського сполучення.

Це лише кілька основних категорій продуктів, які пропонує Lowrance. У них також є різні аксесуари, програмне забезпечення та інші продукти, які допомагають покращити досвід риболовлі та морської навігації.

Техніку Lowrance можна придбати в Україні в різних магазинах електроніки та спеціалізованих магазинах, що спеціалізуються на риболовлі та морській навігації. Так, Ви можете звернутися до місцевих магазинів риболовельного спорядження або спеціалізованих водних магазинів, щоб перевірити наявність продукції Lowrance.

А ще краще знайти електроніку Lowrance у спеціалізованих інтернет-магазинах, наприклад, lowrance.com.ua

Тут можна знайти найкращі ехолоти від Lowrance для риболовлі та навігації та все необхідне для вашої електроніки Lowrance, від живлення до кріплень. А ще придбати картплоттери, які допоможуть ефективно планувати свої маршрути на воді.

Інтернет-магазин обіцяє швидку доставку та гарантію якості. Всі товари, що продаються в магазині, мають офіційну гарантію виробника та підтримку сервіс-центрів.

Не забудьте також порівняти ціни, гарантії та інші умови покупки перед здійсненням покупки.