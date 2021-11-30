Пекельні роли з нового меню Rice&Fish уже в суші-барі на Софіївській Борщагівці

30 ноября 2021, 13:30

Гострі роли з халапеньйо, спайсі соуси та гарячі враження — це те, чим вас зігріють цієї зими нові роли від"Рис&Риба". Нещодавно мережа відкрила нову точку суші-бару на Софіївській Борщагівці, чи не привід ознайомитись з новим меню та відкрити для себе нову сторону азійської кухні?

Новий заклад відкрився у Києві за адресою Шалімова, 70/2. У період карантину точка працює на доставку та самовивіз, проте зовсім скоро ви зможете відвідати заклад та особисто спостерігати за тим, як готуються ваші роли. Особливість "Рис&Риба" — відкрита кухня, де кожен може підглянути за процесом приготування ролів та поспілкуватися з шеф-кухарем.

До речі, нещодавно мережа оновила своє меню та додала до нього нові смаки. Ще більше свіжих морепродуктів і незвичайні поєднання звичних нам інгредієнтів — це те, що стало основною концепцією при складанні нової карти суші-бару.





Для першого знайомства можна обрати класичну Філадельфію або Каліфорнію, а для гурманів "Рис&Риба" пропонує:

Карай з тунцем, тигровою креветкою, рисовими кульками та спайсі соусом.

Шичиро з лососем, авокадо, спайсі соусом та перцем халапеньйо.

Нобу з вугром, авокадо, чорнилом каракатиці, сиром та соусом чедер.



Компанія дбайливо ставиться до клієнтів та враховує смаки кожного, тож у тут можна знайти веганські та безглютенові роли, солодкі для дітей та низькокалорійні для тих, хто на дієті. А на десерт радимо замовити моті зі смаком вишні-боб тонка, солоної карамелі, тірамісу або солодкі роли з бананом.

А щоб смакувало ще краще, мережа пропонує знижку на замовлення 10%, якщо ви заберете його самостійно. Не відкладайте задоволення на потім — переходьте на сайт Rice&Fish аби знайти найближчу точку до вашого дому.

Чекаємо на вас у наших суші-барах:

Київ, Троещіна, Беретті 4

Київ, Оболонь, Маршала Тимашенко 21

Київ, Почайна, Копилівська, 1

Київ, Лук'янівська, Дегтярівська, 9

Київ, Вокзальна, Повітрофлодський проспект, 5

Київ, Позняки, Драгоманова, 25

Київ, Осокорки, Трускавецька, 8

Київ, Голосієво, Ломоносова, 52\3

Київ, Софиївська борщагівка, Шалімова, 70/2

Одеса, Маршала Говорова, 7а / Армійська, 4а

Ірпінь, вул. Мечникова, 108А

Постійні акції:



Святкуй всій ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ з "Рис&Риба" та отримай знижку 15% на все меню!



Щасливі години з ПН - ЧТ 10:00 до 15:00 - 15% діє виключно на роли з меню.

Не діє у святкові дні.

Слідкуйте за нами у соц мережах:



Наш Instagram https://www.instagram.com/ris_i_riba

Наш сайт http://riceandfish.com.ua/U9wAO