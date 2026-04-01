Житель Італії розповів, як подорожувати країною дешевше

1 апреля 2026, 13:15

Літайте в другорядні аеропорти або подорожуйте по суші — це допоможе значно зекономити. Наприклад, можна прилетіти в Бергамо для поїздки в Мілан або в Пізу чи Болонью, щоб дістатися до Флоренції.

Обирайте міжсезоння — травень–червень або вересень–жовтень: у цей час краща погода, нижчі ціни й менше туристів. У липні–серпні навпаки — спека, натовпи та високі витрати.Замість авто краще користуватися громадським транспортом: регіональні поїзди дешевші за швидкісні, а автобуси — найдоступніший варіант, хоча й менш зручний.Шукайте знижки на поїзди: якщо бронювати квитки заздалегідь, швидкісні рейси Italo та Trenitalia можуть бути значно дешевшими. Також вигідно брати проїзні або квитки “туди-назад”.Для економії на їжі обирайте обідні меню в тратторіях (menù del giorno) — повноцінний обід із кількох страв часто коштує до 15 €.Пийте каву стоячи біля бару — так дешевше, адже за столик часто беруть додаткову плату.Також відмовтесь від бутильованої води: в Італії можна пити воду з-під крана, а в Римі є тисячі безкоштовних фонтанчиків (nasoni).Обирайте безкоштовні пляжі (spiaggia libera), щоб не платити 15–40 € за шезлонги на приватних територіях.Також бюджетний варіант — пройти історичні маршрути, як Via Francigena: можна подорожувати пішки або велосипедом і ночувати в недорогих хостелах чи монастирях.