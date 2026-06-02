Logitech додала підтримку тактильного відгуку Windows 11 для миші MX Master 4

2 июня 2026, 17:15

Компанія Logitech оголосила про інтеграцію підтримки тактильного відгуку Windows 11 у мишу MX Master 4.

Завдяки цьому користувачі зможуть отримувати вібровідгук під час взаємодії з інтерфейсом операційної системи без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення.

Вібровідгук працює, зокрема, під час вирівнювання об’єктів у PowerPoint, прив’язки вікон, перемикання між робочими столами та інших сценаріїв роботи в Windows 11.

Інтеграція має зробити взаємодію з інтерфейсом більш інтуїтивною та допомогти швидше орієнтуватися під час роботи з кількома вікнами й застосунками. Рішення насамперед орієнтоване на професійних користувачів, розробників.

MX Master 4 — це перша продуктивна миша з повною інтеграцією системи тактильних сигналів Windows 11. У Logitech зазначають, що така інтеграція дозволить стороннім розробникам додавати підтримку вібросигналів у власні застосунки для Windows.

Базові тактильні сигнали працюють без встановлення додаткового програмного забезпечення, що може бути актуальним для компаній з обмеженнями на встановлення сторонніх застосунків.

Водночас розширені налаштування доступні через застосунок Logi Options+, де користувачі можуть змінювати силу вібровідгуку та сценарії його активації.

Функція працює як через Bluetooth, так і через приймач Logi Bolt. Для її роботи потрібні оновлена версія Windows 11 із підтримкою тактильних сигналів та актуальна прошивка MX Master 4.

Для економії заряду акумулятора система автоматично вимикатиме вібровідгук при рівні батареї нижче 10%.

Нові MX Master 4, які постачатимуться восени 2026 року, вже матимуть необхідну прошивку.