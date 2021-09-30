Logitech MX Keys Mini – новой минималистичной беспроводной клавиатуры

30 сентября 2021, 12:45

Компания Logitech представила новинки MX Keys Mini и MX Keys Mini for Mac – клавиатуры, предназначенные для творческих личностей, которые обладают большими возможностями, в минималистичном беспроводном дизайне.

MX Keys Mini предлагает лучшие функции стандартного размера модели MX Keys, которые знают и любят потребители, в минималистичной беспроводной форме, предназначенной для любого рабочего пространства, будь то большой дизайнерский стол в студии или компактное рабочее место у вас дома. Набирайте текст уверенно, комфортно и стильно на MX Keys Mini, которая была создана для эффективности, стабильности и точности, чтобы максимально раскрыть творческий потенциал.

MX Keys Mini оснащена Perfect Stroke, лучшей немеханической технологией набора текста от Logitech. Уменьшенный форм-фактор выравнивает плечи и позволяет расположить мышь ближе к клавиатуре, чтобы руки меньше тянулись к ней, что способствует улучшению осанки и эргономики. Сферическое углубление на клавишах позволяет разместить все кнопки, команды и горячие клавиши под рукой, не загромождая пространство лишними кнопками, которые вам на самом деле не нужны. Повышенная устойчивость клавиш снижает уровень шума и улучшает отклик, а тактильные ориентиры для правильного расположения рук позволяют легко ориентироваться наощупь и не отвлекаться от работы. В MX Keys Mini доступны три новые функции, призванные улучшить вашу работу при использовании Logitech Options: клавиша диктовки (функция, предоставляемая Windows и macOS, доступна в некоторых странах), клавиша отключения/включения микрофона и клавиша эмодзи.

Новинка поддерживает быструю зарядку через USB-C, легко подключает до трех беспроводных устройств с помощью Bluetooth® Low Energy и совместима с Windows®, Chrome, Linux и Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth и USB-приемником Logi Bolt. MX Keys Mini for Mac оптимизирован для macOS, iOS и iPadOS.

MX Keys Mini подходит под любой стиль благодаря трем цветам – розовому, светло-серому и графитовому – и отлично сочетается с мышками серии Master, позволяя вам создать полный комплект MX и творить как никогда раньше.

Компания Logitech разрабатывает продукты для обеспечения максимального удобства пользователей и минимизации воздействия на окружающую среду. Устойчивый дизайн учитывает экологические и социальные последствия с момента получения сырья и до окончания срока службы, поэтому часть пластиковых деталей MX Keys Mini изготовлена из переработанного после потребления пластика (PCR) – 30 процентов для графитовой версии и 12 процентов для светло-серого и розового цветов. Программа PCR компании Logitech иллюстрирует стремление бренда к устойчивому развитию и способности внедрять инновации, чтобы дать материалам вторую жизнь, помогая снизить выбросы углекислого газа в нашей отрасли. К концу 2021 года половина текущей линейки мышей и клавиатур Personal Workspace компании Logitech будет в той или иной степени включать пластик PCR, а в новых продуктах будет использоваться пластик PCR, где это возможно. Бумажная упаковка MX Keys Mini также поставляется из лесов, сертифицированных FSC(R), что отражает стремление Logitech поддерживать ответственное управление мировыми лесами.