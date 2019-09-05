Logitech представила MX Master 3 и MX Keys

5 сентября 2019, 16:15

Компания Logitech анонсировала выпуск мыши Logitech MX Master 3 и клавиатуры Logitech MX Keys – новейших моделей в премиальной линейке Master.

Мышь и клавиатура отличаются высочайшей эффективностью и надежностью, обеспечивая беспрецедентную продуктивность работы, а их совмещение гарантирует безупречный пользовательский опыт.

Мышь MX Master 3 разработана и изготовлена в Швейцарии. Благодаря инновационному колесу прокрутки MagSpeed устройство демонстрирует сверхбыструю и сверхточную прокрутку. MX Master 3 с помощью электромагнитов позволяет бесшумно прокручивать тысячи строк текста за считанные секунды. Клавиатура MX Keys с технологией Perfect Stroke и низкопрофильными тактильными клавишами обеспечивает наиболее удобную печать среди клавиатур Logitech.

«Наши новейшие флагманские продукты предназначены для продвинутых пользователей: программистов, инженеров и дизайнеров, которые хотят работать максимально продуктивно и молниеносно взаимодействовать с создаваемым ими цифровым контентом, – говорит Дельфина Донн-Крок, генеральный менеджер направления C&P в Logitech.



Беспроводная мышь Logitech MX Master 3 Advanced Wireless отличается высокой скоростью и точностью; благодаря тщательно продуманному дизайну она поддерживает руку и запястье, позволяя работать долгие часы без утомления. В Logitech Options, помимо возможностей настройки, включены готовые профили для популярных программных продуктов. Мышь оснащена высокоточным фирменным датчиком Logitech MX Darkfield с чувствительностью 4000 DPI, который работает на любой поверхности, даже на стеклянной. Полной зарядки аккумулятора хватит на 70 дней работы, а трехминутной быстрой подзарядки – на целый день.



Logitech MX KeysКлавиатура Logitech MX Keys Advanced Wireless обеспечивает высшее качество ввода текста благодаря плавному ходу клавиш, точности и быстрому отклику. Интеллектуальная подсветка определяет момент, когда вы подносите руки к клавиатуре, и автоматически регулирует яркость подсветки в зависимости от освещенности. Подсветка отключается, когда клавиатура не используется, чтобы экономить заряд батареи и не отвлекать внимание. Клавиатуру можно при желании для максимального комфорта укомплектовать прочной съемной подставкой для рук с мягкой поверхностью.

Logitech MX Master 3 и MX Keys могут работать в ОС Windows, Mac и наиболее популярных дистрибутивах Linux. Мышь и клавиатура поддерживают технологию Logitech Flow, которая позволяет с легкостью управлять вводом текста на трех компьютерах с ОС Windows или Mac. С ее помощью можно копировать и вставлять из буфера файлы, изображения и документы на разных ПК и в разных операционных системах. Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys рассчитаны на многочасовое использование, поддерживают быструю подзарядку по USB-C, имеют превосходный дизайн и сделаны из лучших материалов. Они станут современным и стильным украшением рабочего стола.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.

