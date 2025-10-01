В Україні стартували продажі мишки Logitech MX Master 4

1 октября 2025, 10:15

Компанія Logitech представляє MX Master 4 – нову модель миші серії MX Master, створену для креативних фахівців, розробників і бізнес-користувачів.



Пристрій оснащено тактильним зворотним зв’язком, оновленим програмним забезпеченням та покращеній сумісності, що робить його зручним інструментом для складних робочих завдань.

Анатолій Полянкер, генеральний менеджер MX Business у Logitech, зазначив: «У сучасному динамічному середовищі досвідченим користувачам потрібні інструменти, які допомагають переосмислити робочі процеси й досягати більших результатів за менший час. Ми створили Logitech MX Master 4, щоб забезпечити новий рівень відчуттів та швидкості завдяки тактильному управлінню та миттєвому доступу до улюблених інструментів через програмне доповнення Actions Ring».

Нова миша пропонує налаштований тактильний відгук із легкими вібраціями під час прокручування, навігації та вибору. Така точність особливо корисна для роботи з відеомонтажем, дизайном чи аналізом даних.

Цифрове доповнення, яке підтримується Logi Options+, надає доступ до індивідуальних комбінацій і ярликів у додатках. Це дозволяє розмістити потрібні інструменти у будь-якій точці екрана. Наприклад, можна призначати команди у Photoshop або автоматизувати дії в Excel. За рахунок цього професіонали економлять до 33% часу та зменшують кількість повторюваних рухів мишею на 63%.

Пристрій розроблений для безперебійної роботи, оснащений високопродуктивним чіпом та оптимізованою антеною. Це забезпечує вдвічі стабільніше з’єднання порівняно з попередніми моделями. Новий USB-C-адаптер дозволяє швидко й надійно підключати мишу до ноутбуків, ПК і планшетів без затримок.

Корпус пристрою виготовлений із матеріалів, стійких до плям і пошкоджень, а конструкція легко піддається догляду. Це робить пристрій зручним у щоденному професійному використанні та забезпечує тривалий термін служби.

Logitech MX Master 4 спрощує роботу як для співробітників, так і для ІТ-команд. Пристрій легко масштабувати на рівні всієї компанії, а завдяки Logi Tune адміністратори можуть віддалено відстежувати його через платформу Logitech Sync, без необхідності відвідувати робочі місця. Для користувачів Logi Bolt забезпечено стабільне підключення навіть у завантажених офісних середовищах.



Нова миша створена з урахуванням екологічних вимог. У конструкції використано щонайменше 48% сертифікованого переробленого пластику, коліщатко з низьковуглецевого алюмінію та акумулятор зі 100% переробленим кобальтом. Упаковка виготовлена з паперу, сертифікованого FSC, без фарбованих пластикових елементів. Конструкція миші розроблена так, щоб її легко було розібрати й передати на переробку.

Технічні характеристики:

● Коліщатко прокрутки MagSpeed: до 1000 рядків за секунду для швидшої роботи.

● Датчик 8000 DPI: плавне та точне відстеження практично на будь-якій поверхні, включно зі склом.

● Тихі кліки: зберігають тактильне відчуття, зменшуючи шум на 90% (у порівнянні з MX Master 3) – зручно для відкритих просторів та спільних офісів.

● Швидка зарядка через USB-C: 1 хвилина зарядки забезпечує до 3 годин роботи, а повний заряд тримає до 70 днів.

● Підключення до кількох пристроїв: можна з’єднатися та перемикатися між трьома пристроями — ноутбуком, ПК чи планшетом. Підтримується сумісність із різними ОС. Перемикання доступне через Actions Ring або кнопки Easy-Switch, а з Logi Options+ можливий навіть обмін файлами між пристроями.



Миша Logitech MX Master 4 та Logitech MX Master 4 for MAC (5599 грн) доступна ексклюзивно у Rozetka та Comfy та на сайті www.logitech.com.ua у графітовому та білому кольорах.