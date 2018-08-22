MX Vertical – первая вертикальная эргономичная мышь от Logitech

22 августа 2018, 13:45

Компания Logitech представила продвинутую эргономичную мышь Logitech MX Vertical, которая сочетает в себе анатомически выверенный дизайн и улучшенную производительность, свойственную всем устройствам линейки Logitech MX.

Согласно данным исследовательской компании Forrester, 57 процентов пользователей ПК испытывают боль и дискомфорт при использовании компьютера, среди них 12 процентов – ежедневно. Регулярные пользователи компьютера нуждаются в надежном решении, которое позволяет сосредоточиться на работе, а не отвлекаться на дискомфорт. Для компании Logitech это стало основанием для создания и выпуска своей первой вертикальной эргономичной мыши.

Научно протестированная и одобренная специалистами по эргономике мышь MX Vertical имеет конструкцию с вертикальным углом 57° и обеспечивает естественное положение кисти, как при рукопожатии, что уменьшает напряжение предплечья, давление запястья и мышечную активность на 10 процентов по сравнению со стандартной мышью. Комфортная форма предназначена для любой ладони, большой палец удобно размещается на подставке, а текстурированная прорезиненная поверхность обеспечивает надежный и естественный захват.



Logitech MX Vertical снабжена лучшим в своем классе датчиком с чувствительностью 4000 точек на дюйм, который в 4 раза сокращает число движений руки для выполнения нужного действия. Пользователю не придется беспокоиться о том, что мышь разрядится, поскольку батарея способна работать без подзарядки до четырех месяцев, а ее зарядка на протяжении одной минуты способна обеспечить целых три часа работы.

Технологии Logitech Easy-Switch и Logitech Flow позволяют легко подключать до трех устройств и переключаться между ними, нажав на кнопку или просто перенеся курсор с одного экрана на другой.

В Украине на данный момент представлены такие модели линейки Logitech MX, как MX Anywhere 2S, MX Master 2S, а также MX ERGO – трекбол, установивший новые стандарты комфорта и точности.