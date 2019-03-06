Logitech представила в Украине эргономичную мышь с вертикальным углом 57°

6 марта 2019, 10:15

1 марта 2019 года на украинский рынок вышла мышь Logitech MX Vertical, которая сочетает в себе анатомически выверенный дизайн и улучшенную производительность.

Научно протестированная и одобренная специалистами по эргономике мышь MX Vertical имеет конструкцию с вертикальным углом 57° и обеспечивает естественное положение кисти, как при рукопожатии, что уменьшает напряжение предплечья, давление запястья и мышечную активность на 10 процентов по сравнению со стандартной мышью. Комфортная форма предназначена для любой ладони, большой палец удобно размещается на подставке, а текстурированная прорезиненная поверхность обеспечивает надежный и естественный захват.

Logitech MX Vertical снабжена лучшим в своем классе датчиком с чувствительностью 4000 точек на дюйм, который в 4 раза сокращает число движений руки для выполнения нужного действия. Пользователю не придется беспокоиться о том, что мышь разрядится, поскольку батарея способна работать без подзарядки до четырех месяцев, а ее зарядка на протяжении одной минуты способна обеспечить целых три часа работы.

Технологии Logitech Easy-Switch и Logitech Flow позволяют легко подключать до трех устройств и переключаться между ними, нажав на кнопку или просто перенеся курсор с одного экрана на другой.



С марта 2019 года Logitech MX Vertical представлена в розничных сетях Украины по ориентировочной цене – 3999 грн.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.