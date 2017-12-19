Трекбол Logitech MX ERGO – уже в Украине

19 декабря 2017, 14:45

Компания Logitech анонсирует в Украине начало продаж беспроводного трекбола Logitech MX ERGО, устанавливающего новые стандарты комфорта и точности.



Благодаря уникальному регулируемому шарниру, новейшим технологиям отслеживания и возможности подключения к нескольким устройствам, Logitech MX ERGO предлагает концептуально новое решение для любителей трекболов и потребителей, которые ищут альтернативу мышкам и сенсорным панелям.

«Новый трекбол впечатляет. Он вернулся и стал лучше, чем когда-либо, – отмечает Анатолий Полянкер, глобал портфолио и бренд-директор Logitech, комментируя MX ERGO, ставшую первой за семь лет мышью с трекболом, выпущенной компанией. – Идею создания устройства подсказали наши пользователи, изобретающие различные способы для достижения желаемого уровня комфорта при использовании трекболов – подкладывая, например, под устройство дополнительные предметы для увеличения угла наклона. MX ERGO – первый регулируемый трекбол Logitech, обеспечивающий повышенный комфорт».

Logitech MX ERGO снижает мышечную деформацию на 20 % по сравнению с использованием стандартной мыши. Регулируемый шарнир позволяет увеличить угол наклона от 0° до 20° для наиболее естественного и удобного положения запястья. Тщательно продуманная форма обеспечивает полную поддержку ладони и пальцев, в то время как мягкая резиновая накладка сверху позволяет с комфортом работать даже длительное время.

В MX ERGO реализована новейшая технология отслеживания для еще более быстрой и точной навигации, с возможностью мгновенно изменять скорость и точность позиционирования курсора, оптимизируя управление одним нажатием кнопки. При включении режима точной настройки загорается светодиодный индикатор, что делает контроль над трекболом идеальным.

При полном заряде Logitech MX ERGO может работать от перезаряжаемой батареи до 4 месяцев (в зависимости от условий использования). При этом если пользователь обнаружил, что уровень заряда низкий, достаточно одной минуты подзарядки, чтобы устройство работало полный рабочий день.



Logitech MX ERGO совместим с технологиями Logitech Easy-Switch и Logitech Flow, благодаря которым есть возможность переключаться между двумя компьютерами с помощью одной мыши, копируя и вставляя контент, изображения и документы.

Трекбол отличается элегантным современным дизайном и произведен из высококачественных материалов, обеспечивающих пользователям тактильный комфорт.

Стоит отметить, что данный трекбол превосходно сочетается с другой продукцией Logitech, например, с клавиатурой CRAFT, которая вскоре поступит в продажу в Украине.

Ориентировочная цена Logitech MX ERGO в Украине – 3699 грн.