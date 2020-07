Logitech расширяет возможности Mac с помощью MX Master 3 и MX Keys

7 июля 2020, 13:45

Компания Logitech объявила о выпуске Logitech MX Master 3 for Mac и Logitech MX Keys for Mac, обновлений для премиум-серии Master Series, которая отныне оптимизирована для продвинутых пользователей Mac и Apple.

Самые популярные производительные мышь и клавиатура Logitech, доступные в эксклюзивном цвете Space Gray, были настроены таким образом, чтобы дополнить преимущества устройств Apple.

«Мы хотим расширить творческие возможности пользователей Mac, предлагая им полностью раскрыть свой потенциал с помощью нашей лучшей в отрасли мыши и клавиатуры, которые способны усовершенствовать любое рабочее место, – отметила Дельфина Донн-Крок (Delphine Donne-Crock), генеральный менеджер по креативности и производительности Logitech. – Наши новейшие дополнения линейки Master были переосмыслены для продвинутых разработчиков контента, которым нужны лучшие инструменты для работы и которые ценят эстетику Apple, а также повышенную продуктивность и производительность. С помощью MX Master 3 и MX Keys мы стремимся обеспечить непревзойденные возможности для работы на Mac и iPad».

Logitech MX Master 3 for Mac – усовершенствованная беспроводная мышь с фирменными функциями линейки Master, которые включают колесико нового поколения MagSpeed, плавно переходящее от выбора с точностью до пикселя к сверхбыстрой прокрутке, анатомическую удобную форму самой мыши и оптимизированную область большого пальца для лёгкого доступа к большому колесу боковой прокрутки и кнопкам. Датчик Darkfield c чувствительностью 4000 точек на дюйм позволяет отслеживать практически любую поверхность, и даже на стеклянном столе вы каждый раз будете попадать указателем на нужный пиксель во время работы над макетом в Photoshop. Специальные профили для приложений оптимизируют рабочий процесс для Adobe, Google Chrome, Safari и множества других программ. Аккумулятор MX Master 3 for Mac работает до 70 дней и может заряжаться во время использования.



Logitech MX Keys for Mac предоставляет пользователям лучшие возможности низкопрофильного набора от Logitech в фирменной раскладке Macintosh. Беспроводная клавиатура обеспечивает превосходные впечатления от набора текста с отличной тактильной реакцией и умной подсветкой. Когда руки пользователя приближаются к клавиатуре, она подстраивается под условия окружающей освещенности, чтобы вы видели на ней яркие и четкие символы – когда бы вдохновение ни снизошло на вас. MX Keys имеет оптимизированную прошивку для Mac, оснащена подзарядкой с помощью USB-C и позволяет легко перемещаться с MacBook, iPad или iPhone.



Master Series for Mac специально создана для повышения производительности творческих людей и отличается повышенной скоростью и точностью работы. Мощность MX теперь оптимизирована для MacOS и совместима с iPadOS, что позволяет легко работать с любыми устройствами Apple и переключаться между ними, не меняя устройств ввода.

MX Master 3 for Mac:

- кнопка жестов;

- быстрая зарядка с помощью кабеля USB-C;

- цвет Space Gray Finish;

- комфорт, форма и интуитивное управление;

- колесико нового поколения MagSpeed;

- Датчик Darkfield c чувствительностью 4000 точек на дюйм.



MX Keys for Mac:

- настраиваемые клавиши раскладки;

- подзарядка от кабеля USB-C;

- цвет Space Gray Finish;

- умная подсветка;

- технология Flow, позволяющая передавать изображения, документы и файлы между компьютерами.

В Украине Logitech MX Master 3 for Mac и MX Keys for Mac появятся ориентировочно в августе текущего года.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.