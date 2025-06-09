Як працює детектор FPV-дронів і чому він критично важливий

9 июня 2025, 23:44

На фронті все вирішують секунди. Саме тому детектор дронів - це не розкіш, а необхідність.

Коли FPV-дрон ще за 500–1000 метрів - він уже в полі зору детектора. Лунає сигнал тривоги, бійці встигають сховатися, активувати РЕБ, змінити позицію. Це той критичний запас часу, який відділяє життя від смерті. Бійці отримують попередження - і мають час приготуватись, заховатися, увімкнути РЕБ або змінити позицію.

FPV-дрони керуються операторами в реальному часі, передаючи відео через радіоканал. Щонайменше 50% усіх ворожих FPV-дронів транслюють відео на частотах 4.9/5.8/6.1 ГГц, які детектує портативний FPV-детектор "ДУЛІЯ 6+".

Як це працює?

Детектор дронів "слухає" ефір. Як тільки з'являється активність - детектор аналізує сигнал і за необхідності вмикає сигналізацію про виявлення. В потративних FPV-детекторах "ДУЛІЯ 6+" - це звуковий сигнал, світлова індикація та вібросигнал.

Детектор працює в пасивному режимі (лише сканування ефіру, без випромінювання), що унеможливлює його виявлення засобами розвідки противника.



Технічні характеристики

- Діапазони частот виявлення: 4,88 ГГц – 6,19 ГГц

- Дальність виявлення (при потужності передавача 2,5 Вт і відсутності перешкод): від 1 км

- Тип живлення: вбудований Li-pol акумулятор 2500 мАг

- Час роботи на акумуляторі: 6-8 год

- Габаритні розміри (Д×Ш×В): 86×56×34 мм

- Маса: 120 г

Детальніше про детектор БпЛА "ДУЛІЯ 6+".