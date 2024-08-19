Київська громада передала 600 дронів 5 київській штурмовій бригаді, – Кличко

19 августа 2024, 15:15

До бійців 5-ї окремої київської штурмової бригади вирушили на Донбас 600 БпЛА. Із них 300 10-дюймових FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів MAVIC.

Наприкінці липня я вкотре відвідував наших військових на передовій і відвіз бійцям 5 штурмової 250 БпЛА різних типів. Сьогодні, коли ситуація на фронті дуже складна, нашим захисникам особливо потрібні підтримка й допомога. І ми робимо все можливе, щоб забезпечувати бійців необхідним обладнанням і спорядженням та наближати Перемогу, повідомив Кличко.