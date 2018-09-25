В Цитрусе стартовал предзаказ на DJI Mavic 2 Pro

25 сентября 2018, 10:45

DJI Mavic Pro создал в 2016 году новый класс складных портативных квадрокоптеров высокого уровня, способных наравне конкурировать с традиционными моделями.

Дебютировавший 23 августа 2018 года DJI Mavic 2 Pro представляет собой новое поколение этого популярного квадрокоптера, получившего серьезную модернизацию. DJI Mavic 2 Pro превосходит своего предшественника во всеkм: времени, высоте, дальности и скорости полета, всенаправленными датчиками обнаружения препятствий и новыми режимами съемки, значительно увеличивающие возможности для аэросъемки. Вместе с DJI Mavic 2 Pro представили модель DJI Mavic 2 Zoom с возможностями оптического приближения объектов и режимом съемки с суперразрешением в 48 мегапикселей.



DJI Mavic 2 Pro и DJI Mavic 2 Zoom — это два потребительских квадрокоптера высшего уровня с уникальными техническими характеристиками, не имеющие себе равных в своих ценовых сегментах. Они способны провести в воздухе до получаса, летать на скорости до 70 километров в час и вести трансляции в FullHD на расстоянии до 8 километров! DJI Mavic 2 Pro оснащен 20-мегапиксельной камерой Hasselblad — признанного мирового лидера в производстве профессиональных камер с бескомпромиссным качеством изображения. Уникальная для квадрокоптера камера DJI Mavic 2 Zoom позволяет снимать FullHD видео с 4-кратным приближением без потери качества, и делать масштабные панорамные 48-мегапиксельные снимки. Ни один другой квадрокоптер в складном компактном корпусе не способен конкурировать с этими двумя высокотехнологичными моделями.



DJI Mavic 2 Pro впервые в своем классе оснащается 1-дюймовой матрицей, что увеличивает активную зону считывания в четыре раза по сравнению с Mavic Pro. Большая матрица также означает лучшую производительность в условиях низкой освещенности с более широким диапазоном ISO. Максимальная светочувствительность ISO увеличена с 3200 до 12800 единиц. Квадрокоптер поддерживает 10-битный цветовой профиль Dlog-M, предоставляющий более высокий динамический диапазон. Система записывает более 1 миллиарда цветов (по сравнению с 16 миллионами цветов в традиционных 8-битных технологиях кодирования цвета) и сохраняет более подробные детали как в бликах, так и в тенях.

Непревзойденная 3-осевая технология стабилизации изображения DJI стала еще лучше, в DJI Mavic 2 Pro появился режим съемки Hyperlapse и HyperLight для ночной съемки. Улучшенная система ActiveTrack 2.0 позволяет точнее и быстрее распознавать препятствия, а также прогнозировать траекторию полета. А поддержка кодека H.265/HEVC позволяет сохранить на 50% больше информации, чем H.264/AVC при том же сжатии видео.



DJI Mavic 2 Zoom оснащен 1/2,3-дюймовой 12-мегапиксельной матрицей с четырехкратным цифровым и двухкратным оптическим приближением (24 мм-48 мм). По сравнению с 24-миллиметровым широкоугольным объективом, 48-мм телеобъектив сжимает перспективу, усиливая эффект параллакса для классического кинематографического вида. Гибридная автофокусировка Mavic 2 Zoom сочетает в себе определение фазы и контраста для большей точности фокусировки работая до 40% быстрее по сравнению с предыдущими моделями. А новая система Dolly Zoom автоматически настраивает фокус при полете, добавляя к видео интенсивный визуальный эффект. В Mavic 2 Zoom есть уникальный режим съемки Super Resolution. В нем камера захватывает с помощью телеобъектива девять фотографий, создавая снимок с разрешением 48 мегапикселей.



При съемке видео в Full HD в 4-кратном увеличении без потери качества (включая 2- кратный оптический зум) возможно более близкое представление о далеких предметах, что делает уникальные сцены более доступными для захвата на расстоянии. Это помогает поддерживать более безопасное расстояние от зданий, транспортных средств, животных и людей.

«Являясь лидером продаж квадрокоптеров в Украине, мы предлагаем передовые квадрокоптеры DJI Mavic 2 Pro и DJI Mavic 2 Zoom украинским покупателям», — комментирует Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус, — «Покупатели доверяют Цитрусу, потому что наши консультанты обладают наибольшим опытом на рынке потребительской электроники. У нас есть уникальная Цитрус Академия, где можно пройти школу пилота и легко научиться управлять дроном профессионально. Также у нас лучшее обслуживание, лучшие условия кредитования и лучшие впечатления от покупок, создающих по-настоящему яркое настроение».



Согласно данным панельного исследование Point of Sales Tracking, компании GfK Ukraine, рынок дронов бурно развивается.Рост за период Январь-Август 2018 года составил +75% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля Цитруса на этом рынке равняется 44%.

Стоит отметить, что исследование GfK охватывает ≈30% рынка по категории дронов.



Оформить предварительный заказ на новые квадрокоптеры DJI можно уже сейчас.



DJI Mavic 2 Pro можно приобрести за 46 500 гривен.



DJI Mavic 2 Zoom можно приобрести за 39 900 гривен.