Fly Technology анонсирует трехосевый стабилизатор - DJI Osmo Mobile 3

21 августа 2019, 11:15

Компания Fly Technology анонсирует поставки в сентябре на рынок Украины нового продукта серии DJI Osmo - компактного складного стабилизатора для мобильных телефонов Osmo Mobile 3.

Новинка DJI соединила лучшие решения, реализовав их в переосмысленном дизайне, создав Osmo Mobile 3. Это наиболее дружественная к travel-блогерам модель среди текущей линейки Osmo Mobile и идеальный легкий компаньон во всех жизненных приключениях. Благодаря складному дизайну стабилизатор займет минимум места в вашей сумке, а новая система блокировки позволит не волноваться за его целостность. Механизм быстрого раскладывания и фиксации смартфона, вместе с 15 часами автономности позволяют этому стабилизатору быть готовым к съемке в любой момент.



В процессе создания этой модели был сделан редизайн рукоятки, с целью улучшить ее функциональность и сделать управление Osmo Mobile 3 максимально удобным и простым. Благодаря этому стало возможно изменять основные параметры работы и активировать практичные функции только одной рукой. Теперь можно быстро менять ориентацию устройства без его переустановки или активировать отслеживание объекта съемки с удобным зумированием непосредственно с рукояти. Также было оптимизировано размещение зарядных и аудио-разъемов для упрощения установки и использования дополнительных аксессуаров.





Кроме встроенных аппаратных решений пользователи Osmo Mobile 3 могут увеличить свои творческие возможности, используя приложение DJI Mimo. С его помощью можно задействовать дополнительные режимы работы стабилизатора и добавить к своим видео интересные эффекты.



Osmo Mobile 3 будет доступен в двух комплектациях: стабилизатор, ремешок на руку, мягкий чехол и антискользящие накладки за 119 долларов или расширенная версия с добавленной треногой и кейсом за 139 долларов. На нашем рынке модель появится в продаже в сентябре.