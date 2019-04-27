СЦ Fly Technology: 2000 ремонтов - "полет" нормальный

27 апреля 2019, 16:51

Компания Fly Technology, профессиональный дистрибьютор высокотехнологичных гаджетов в Украине, сообщает о ремонте двухтысячного коптера в своем сертифицированном сервисном центре DJI.Юбилейный спасенный коптерСервисный центр Fly Technology (единственный в Украине, рекомендованный компанией DJI) начал свою работу в 2016 году. За это время в его стенах побываломножество устройств и сейчас мы отмечаем важный результат - двухтысячный спасенный дрон.По этому поводу инженеры Fly Technology подвели промежуточные результаты работы: “По нашей статистике, главными виновниками поломок становятся недостаточно подготовленные пилоты, которые выбирают неудачные места для полетов (слишком тесные или с большим количеством преград) или не учитывают текущие метеорологические условия (сильный ветер или дождь). Также достаточно часто коптеры становятся жертвами “глушилок”.Из двух тысяч ремонтов почти половина (800 случаев) это замены корпуса. Чаще всего их проводили для модели DJI Phantom. Около 400 ремонтов связаны с заменого шлейфа камеры (больше всего от этой болезни страдает DJI Mavic). Еще около сотни ремонтов были связаны с проблемами в работе пультов, зарядных устройств и других аксессуаров. В общем, чем меньше дрон, тем чаще ломаются мелкие элементы конструкции (шасси, лучи и т.п.). Бывали на ремонте и мультикоптеры промышленного класса, но их в целом по стране не много.”Так же напоминаем, что компания DJI работает по принципу локальной гарантии. То есть дроны, купленные в Польше или Китае, могут получить бесплатный гарантийный ремонт только в стране приобретения. На данный момент в Украине статус официального сертифицированного сервисного центра есть только у СЦ Fly Technology.https://service.flytechnology.ua/ - здесь можно получить помощь специалистов, которые прошли специализированное обучение и подготовку. Ремонт будет выполнен с использованием только оригинальных запчастей от производителя.Сдай старый дрон - получи новый со скидкойКак официальный дистрибьютор продукции компании DJI, Fly Technology имеет программу Trade-in для владельцев дронов прошлых поколений. Теперь не нужно задумываться где хранить свой старый квадрокоптер, или долго искать на него покупателя. Можно просто сдать коптер официальному дистрибьютору и получить скидку в размере его остаточной стоимости.Процесс очень простой:обратиться к менеджеру компании по телефону или написать на электронную почту (+38 067 829 98 89, service@flytechnology.ua);передать свой дрон на диагностику и оценку в сервисный центр Fly Technology (проверка может занять до 5 дней);получить сертификат в размере остаточной стоимости старого квадрокоптера;выбрать новую модель квадрокоптера DJI.По программе Trade-in, которая уже была обкатана в тестовом режиме, принимаются следующие модели коптеров: Phantom 4, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Pro+, Phantom 4 Advanced, Phantom 4 Advanced+, Mavic Pro, Mavic Air, Inspire 1.