У "Армії дронів" поповнення

17 октября 2022, 13:15

Завдяки вашим донатам на допомогу військовим відправляються сім дронів DJI M300 Combo KIT та пʼять дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Загальна вартість закупівлі становить 7 822 470,00 грн.Проєкт "Армії дронів" - це комплексна програма фандрейзингової платформи United24, Генштабу ЗСУ, Мінцифри й Держспецзв'язку, яка передбачає системну закупку безпілотників, їх ремонт і заміну, а також навчання операторів.Закликаємо усіх долучатися до проєкту та перераховувати кошти на закупівлю коптерів для українських захисників або ж надсилати військовим уже придбані дрони. Як це зробити - детально описано на сторінці United24 (https://u24.gov.ua/uk/dronation) 👈