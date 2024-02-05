Розвиток Армії дронів обговорили представники державних органів і бізнесу

5 февраля 2024, 9:45

Україна продовжує формування нової технологічної армії, яка здатна ефективно протистояти силам ворога, що мають значну кількісну та ресурсну перевагу.

Представники 120 компаній, які займаються виробництвом дронів і їхніх складових, а також обслуговуванням безпілотних апаратів, взяли участь у зустрічі з Міністерством оборони, Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв’язку, Агенцією оборонних закупівель, Центральним управління безпілотних систем ГШ ЗСУ.Лише за минулий рік 67 моделей українських безпілотників отримали кодифікацію, а 58 з них вже закуповуються для потреб військових.Наразі понад 200 українських компаній залучені до виробництва дронів і супутніх продуктів, а також надання необхідних сервісів.У майбутньому ця кількість має зростати, адже перед країною стоїть важливе завдання – збільшити виробництво безпілотних апаратів, які допомагають нашим військовим вистежувати ворога та завдавати руйнівних ударів по живій силі армії агресора, його техніці та інфраструктурі.Досягненню цієї мети сприяє defense tech кластер Brave1. Серед його ключових завдань – забезпечення ефективної взаємодії між державою, виробниками (як українськими, так і закордонними), інвесторами і тими, хто безпосередньо застосовує дрони і відповідає за забезпечення захисників безпілотниками.