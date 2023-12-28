Україна посилює співпрацю з чеськими партнерами в рамках форуму з кібербезпеки

28 декабря 2023, 12:45

Демократичні країни мають об’єднати зусилля у посиленні стійкості кіберпростору та критичних інфраструктур з урахуванням досвіду відбиття агресії російської федерації проти України у кіберпросторі, щоб ефективно протистояти атакам російських державних інституцій і хакерів.

Про це, виступаючи на Чесько-українському форумі з кібербезпеки, сказав заступник директора Департаменту кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку Олександр Бакалинський.

"Масштабних атак з боку рф зазнає не лише Україна. Російські хакери не нехтують й іншими країнами заходу, в яких вбачають легку мішень. З часом кількість атак лише продовжує зростати. Практика свідчить, що російські військові кіберзлочинці та пов'язані з ними хакерські групи атакують все, до чого вони здатні дотягнутися. Саме тому демократичним країнам треба об’єднати зусилля та готуватися до подальших кроків агресорів. Нам необхідно обмінюватися досвідом та інформацією", – зазначив він.Саме обмін досвідом став одним з ключових напрямів роботи форуму, який пройшов у чеському місті Брно. Представники українських суб’єктів забезпечення кібербезпеки поділилися досвідом реагування на кібератаки та кіберінциденти, а також інформацією про зв’язок бойових дій на території України та масових хакерських атак з боку країни-агресора.Під час форуму значну увагу було приділено співробітництву чеського та українського бізнесу та потенційно цікавому співробітництву в наукових дослідженнях у галузі кібербезпеки. Також було обговорено питання потреб нашої держави для посилення кіберстійкості і допомоги, яку можуть надати чеські партнери Україні.У свою чергу представники чеської делегації поінформували та ознайомили учасників форуму про діяльність CyberSecurity Hub. Це – онлайн-хаб для фахівців у галузі кібербезпеки. На його базі реалізуються численні проєкти та проводяться заходи у сфері кібербезпеки, які можуть бути цікавими також й українським фахівцям.Також під час Форуму було детально розглянуто роботу команди KYPO CRP (Cyber Range Platform, чеської платформи для навчання і підготовки фахівців з кібербезпеки (кіберполігон)) та її підхід до тестування стійкості кібербезпеки. Цей досвід стане корисним під час подальшого розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації українських фахівців, передусім державних структур та об’єктів критичної інфраструктури.Чесько-український форум з кібербезпеки організовано в рамках програми підтримки України Урядом Чехії та проєкту підтримки "Розумних індустрій", який веде чеська інноваційна агенція CzechInno.