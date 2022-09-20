Український застосунок EcoHike запрацював у Польщі

20 сентября 2022, 14:45

Розробка українських інженерів EcoHike вийшла на європейський ринок.

Безкоштовний застосунок, за допомогою якого можна позначати й прибирати забруднені ділянки природи, відтепер доступний у Польщі.

Застосунок EcoHike був розроблений командою GlobalLogic і запущений у 2019 році. Розробка допомагає активістам об’єднувати зусилля навколо прибирання. Користувачі EcoHike можуть позначати на карті забруднені ділянки природи, а інші активісти прокладають свій маршрут так, щоб очистити забруднену місцевість. За час свого існування EcoHike об’єднав більше 7 тисяч активістів, які прибрали понад 100 га парків в Україні.Понад 1,3 млн українців, які вимушено покинули свої домівки, проживають в Польщі станом на кінець серпня 2022 року, свідчать дані Operational Data Portal. Запуск EcoHike в цій країні дозволяє українцям і полякам об'єднати зусилля та покращити стан екології в країні їхнього перебування.

– Пишаємось, що українська еко-розробка стане у нагоді в Європі. Перший запуск відбувся у Польщі — в країні, яка гостинно прихистила понад мільйон українців, — коментує фахівець GlobalLogic, лідер проєкту EcoHike Юрій Голованов. — Вихід застосунку на нові ринки – це можливості для української ІТ-спільноти розвивати продукти й власну IT-експертизу, а також зробити суттєвий внесок у покращення екологічної ситуаці не лише в Україні. Подібні проєкти дозволяють інженерам розширити свій вплив за межі коду та зробити планету чистішою.



Презентація застосунку та перше прибирання пройшло в місті Сулістровіце. 100 волонтерів прибирали підніжжя гори Сленжа за допомогою застосунку EcoHike.



"Нові можливості значно полегшать нам турботу про природне середовище регіону та усунуть негативні наслідки активного туризму”, — говорить Аліція Крупа, пані мер міста Сулістровіце, та наголошує, що застосунком будуть користуватись для наступних кампаній з прибирання прогулянкових зон.