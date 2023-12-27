Автооплата від lifecell стала доступна в застосунку monobank

27 декабря 2023, 14:35

lifecell разом з monobank запустили автооплату у застосунку банку. Тепер абоненти lifecell можуть налаштувати автоматичну оплату пакету послуг за тарифом через застосунок monobank.



Автооплата – зручний спосіб оплати, завдяки якому абонент може не контролювати дату оплати тарифу. Оплата пакету послуг відбуватиметься автоматично з рахунку користувача monobank. При зміні тарифу чи його вартості, сума та (або) дата наступної оплати оновлюються автоматично. Це значить, при подібних змінах користувачі не будуть витрачати час на оновлення параметрів налаштування автоматичного платежу.

Всі зміни можна буде побачити в застосунку My lifecell у розділі Автооплата та у застосунку monobank у розділі «Мобільний зв’язок» => Автооплата lifecell.