lifecell запускає акцію для абонентів "Небачені ціни"

21 июля 2023, 16:15

Для абонентів, які активують стартовий пакет lifecell у період до кінця листопада 2023 року, вартість пакету послуг на перелік тарифних планів буде до 40% нижча.

За умовами акції «Небачені ціни» всі індивідуальні абоненти, які активують стартовий пакет у період з 18 липня по 30 листопада 2023 року, отримають акційну ціну на оплату пакетів послуг у популярних тарифних планах оператора до 31 січня 2024 року.

Для того, щоб отримати акційні ціни на пакети послуг, абонентам необхідно підключитися до одного з акційних тарифних планів:

В разі, якщо потрібного стартового пакета не буде в роздрібній мережі, абонент може активувати будь-який інший наявний та перейти на умови обслуговування акційного тарифного плану. При активації стартового пакета «СУПЕР Пакет» або «Цифрова SIM» вартість першого пакета послуг акційного тарифу буде на 50 грн менша.

Для абонентів lifecell, які активували свій номер у мережі до 18 липня або в неакційному тарифі, доступні «Небачені ціни на Тарифну підписку» - з вигодою до 30% на оплату 6 пакетів послуг наперед. «Небачені ціни на тарифну підписку» не діє для абонентів, які скористалися послугою перенесення номеру.