lifecell запускає акцію "сТОП-ціна на 2 роки" для MNP-абонентів

19 декабря 2025, 11:45

Мобільний оператор lifecell оголошує про старт акції «сТОП-ціна на 2 роки» для абонентів, які переходять до його мережі за допомогою послуги перенесення номера (MNP).

Учасники акції отримують можливість зафіксувати вартість обраного акційного тарифного плану до 15 лютого 2028 року включно.



У період із 15 грудня 2025 року до 15 лютого 2026 року (включно) абоненти, які переносять свій номер від інших операторів до lifecell та підключають один із популярних тарифів «Максі» або «Мега», можуть скористатися акційною пропозицією та зафіксувати незмінну вартість 4-тижневого пакету послуг на два роки — до 15 лютого 2028 року. Перенести номер до lifecell можна протягом одного робочого дня, якщо подати заявку до 10.30 год (крім п'ятниці та вихідних).

Запускаючи акцію «сТОП-ціна на 2 роки», lifecell врахував потреби абонентів, для яких важлива стабільність та прогнозованість витрат на мобільний зв’язок. Можливість зафіксувати ціну на тариф, ще й з безлімітним інтернетом, на тривалий період забезпечує додаткову економічну вигоду для тих, хто вирішив перенести свій номер в мережу lifecell.Щоб долучитися до акції, новим MNP-абонентам потрібно підключити один із тарифів за спеціальною зниженою ціною.• Тариф «Максі» — 190 грн / 4 тижні, який містить:- Безлімітний інтернет1 (з яких 10 ГБ можна використовувати в ЄС) у межах акції «Мега безліміт» за умови своєчасної оплати2;- 750 хв + 750 хв на всі номери по Україні (крім lifecell) – за умови своєчасної оплати2;- Безлімітні дзвінки на lifecell;- Безліміт на популярні застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).• Тариф «Мега» — 350 грн / 4 тижні, який містить:- Безлімітний інтернет1 (з яких 17 ГБ можна використовувати в ЄС), який не залежить від своєчасності оплати відповідно до умов акції «Мега безліміт»;- 1000 хв + 1000 хв на всі номери по Україні (крім lifecell) – за умови своєчасної оплати2;- Безлімітні дзвінки на lifecell;- Безліміт на популярні застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші);- Перегляд у lifecell TV включено.Послуга MNP дозволяє перейти від одного оператора мобільного зв’язку до іншого, зберігаючи свій чинний номер повністю – включно з кодом оператора та усіма цифрами, не створюючи незручності для MNP-абонентів. Під час дзвінка на перенесений номер звучить короткий акустичний сигнал, який повідомляє, що «номер було перенесено».

lifecell традиційно утримує лідерство за кількістю абонентів, які переходять до його мережі за процедурою MNP. Загалом за час дії послуги до lifecell приєдналося майже 845 000 тисяч абонентів, що складає понад 70% від усіх абонентів, які перенесли свої номери.