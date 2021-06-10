10 июня 2021, 10:45

Vodafone и YouTube запустили "Музыку нон-стоп"

Vodafone Украина продолжает сотрудничество с мировым брендом YouTube, которым пользуются 80% украинцев.



Vodafone и YouTube объявляют о продолжении сотрудничества и запуске новой совместной акции «Музыка нон-стоп», в рамках которой будут действовать специальные условия на пользование сервисами обоих брендов, только для абонентов Vodafone.



Два международных бренда Vodafone и YouTube заключили первое соглашение о сотрудничестве в 2020 году, результатом которой стала уникальная и успешная для украинского телеком-рынка Акция «YouTube без перерывов».



В этом году партнеры решили продлить сотрудничество и запустить новую акцию «Музыка нон-стоп», в рамках которой абонентам Vodafone будут доступны 3 месяца бесплатного пользования:

- подпиской YouTube Premium, которая сразу включает подписку YouTube Music Premium

- услугой Video PASS от Vodafone



Основные преимущества подписки YouTube Premium:

- Смотрите видео и аудио контент на YouTube & YouTube Music без рекламы.

- Храните видео и музыку и слушайте даже без подключения к Интернету.

- Видео и музыка в YouTube или YouTube Music не останавливается, даже если вы выключаю экран

или открывая другое приложение.



Подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube: телевизоры, браузеры, планшеты и смартфоны.



Основные возможности услуги Video PASS от Vodafone:

- Безлимитный трафик на видео приложения: YouTube, Netflix, MEGOGO

- и на музыкальные приложения: YouTube Music, Apple Music, SoundCloud, Spotify, Deezer, Shazam.

Таким образом, главный акцент в новой акции «Музыка нон-стоп» сделан именно на меломанов. Поэтому пользователи новой Акции могут легко следить за музыкальными кумирами, первыми слушать хиты и получать доступ к новинкам в течение трех месяцев совершенно бесплатно.



Активация предложения происходит в три этапа:



1. Необходимо на смартфоне ввести USSD-код * 313 #

2. Получить первое SMS об активации услуги Video PASS

3. Получить второе SMS с ссылкой для активации подписки YouTube Premium. Перейти по этой ссылке и активировать подписку YouTube Premium.



Предложение «Музыка нон-стоп» доступно для подключения всем абонентам Vodafone контрактной и предоплаченной формы обслуживания, при этом подписка YouTube Premium доступна только для новых пользователей сервиса.

С четвертого месяца YouTube Premium и услуга Video PASS будут автоматически переведены в платный режим согласно тарифам на данную услугу и подписку.

