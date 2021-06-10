10 июня 2021, 10:45

Vodafone и YouTube запустили "Музыку нон-стоп"

Vodafone Украина продолжает сотрудничество с мировым брендом YouTube, которым пользуются 80% украинцев.

Vodafone и YouTube объявляют о продолжении сотрудничества и запуске новой совместной акции «Музыка нон-стоп», в рамках которой будут действовать специальные условия на пользование сервисами обоих брендов, только для абонентов Vodafone.

Два международных бренда Vodafone и YouTube заключили первое соглашение о сотрудничестве в 2020 году, результатом которой стала уникальная и успешная для украинского телеком-рынка Акция «YouTube без перерывов».

В этом году партнеры решили продлить сотрудничество и запустить новую акцию «Музыка нон-стоп», в рамках которой абонентам Vodafone будут доступны 3 месяца бесплатного пользования:
- подпиской YouTube Premium, которая сразу включает подписку YouTube Music Premium
- услугой Video PASS от Vodafone

Основные преимущества подписки YouTube Premium:
- Смотрите видео и аудио контент на YouTube & YouTube Music без рекламы.
- Храните видео и музыку и слушайте даже без подключения к Интернету.
- Видео и музыка в YouTube или YouTube Music не останавливается, даже если вы выключаю экран
или открывая другое приложение.

Подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube: телевизоры, браузеры, планшеты и смартфоны.

Основные возможности услуги Video PASS от Vodafone:
- Безлимитный трафик на видео приложения: YouTube, Netflix, MEGOGO
- и на музыкальные приложения: YouTube Music, Apple Music, SoundCloud, Spotify, Deezer, Shazam.
Таким образом, главный акцент в новой акции «Музыка нон-стоп» сделан именно на меломанов. Поэтому пользователи новой Акции могут легко следить за музыкальными кумирами, первыми слушать хиты и получать доступ к новинкам в течение трех месяцев совершенно бесплатно.

Активация предложения происходит в три этапа:
 
1. Необходимо на смартфоне ввести USSD-код * 313 #
2. Получить первое SMS об активации услуги Video PASS
3. Получить второе SMS с ссылкой для активации подписки YouTube Premium. Перейти по этой ссылке и активировать подписку YouTube Premium.
 
Предложение «Музыка нон-стоп» доступно для подключения всем абонентам Vodafone контрактной и предоплаченной формы обслуживания, при этом подписка YouTube Premium доступна только для новых пользователей сервиса.
С четвертого месяца YouTube Premium и услуга Video PASS будут автоматически переведены в платный режим согласно тарифам на данную услугу и подписку.
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