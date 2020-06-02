Vodafone и YouTube объявляют о сотрудничестве

Vodafone дарит всем своим абонентам бесплатную подписку на YouTube Premium.
Два глобальных международных бренда Vodafone и YouTube заключили соглашение о сотрудничестве, результатом которого стало уникальное для украинского телеком-рынка предложение «YouTube без перерв».
YouTube – популярный видеохостинг, предоставляющий услуги размещения и просмотра видеоматериалов, является подразделением компании Google. Более 2 миллиардов зарегистрированных пользователей посещают YouTube ежемесячно. Ежедневный просмотр видео зрителями составляет более миллиарда часов. В Украине YouTube является вторым по популярности сайтом после Google (данные Kantar, апрель 2020). Помимо основной платформы YouTube, в Украине можно воспользоваться сервисами YouTube Music, YouTube Kids и платными подписками с дополнительными сервисами YouTube Premium и YouTube Music Premium.
Благодаря эксклюзивному сотрудничеству, клиенты Vodafone могут абсолютно бесплатно в течение четырех месяцев пользоваться подпиской YouTube Premium. Подписка активируется вместе с услугой Video PASS от Vodafone которая делает безлимитным трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.
«Популярность видеоконтента в интернете растет колоссальными темпами, а в последнее время этот тренд еще больше усилился из-за карантинного режима. Безусловным лидером среди видеосервисов является YouTube – в нашей сети на его долю сейчас приходится две трети всего видео трафика.
Мы не могли оставить без внимания столь популярный среди наших клиентов сервис, поэтому решили сделать для них подарок – в течение четырех месяцев они могут совершенно бесплатно попробовать подписку YouTube Premium и безлимитный трафик YouTube в пределах услуги Video PASS от Vodafone. Мы уверены, что вы по достоинству оцените те дополнительные возможности, которые идут в подписке», – отметил директор по маркетингу Vodafone Украина Андрей Отрощенко.
Основные преимущества YouTube Premium:
• Смотрите видео без рекламы
• Загружайте видео и смотрите офлайн
• Слушайте в фоновом режиме, когда пользуетесь другими приложениями или при заблокированном экране
• А также доступ к YouTube Music Premium и YouTube Kids без рекламы
Основные возможности услуги Video PASS от Vodafone:
• Безлимитный трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.
Активация предложения происходит в три шага:
1. Необходимо на смартфоне ввести USSD-код *313#
2. Получить SMS о подключении предложения «YouTube без перерв» и активации услуги Video PASS
3. Перейти по ссылке из SMS и активировать подписку YouTube Premium
Предложение «YouTube без перерв» действует с 1 июня 2020 года для всех абонентов контрактной и предоплаченной формы обслуживания и будет доступно для подключения до 30 сентября 2020 года (дата окончания акции может меняться). Подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube (телевизоры, браузеры, планшеты, смартфоны).
По истечению четырех месяцев с даты подключения пользователь получит уведомление о продлении подписки YouTube Premium и услуги Video PASS уже на платной основе. С пятого месяца подписка и услуга будут автоматически переведены в платный режим в соответствии с тарифами на данную услугу и подписку. С детальными условиями акции можно ознакомиться на сайте: www.vodafone.ua/youtube
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