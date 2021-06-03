Безопасность вышек Vodafone будет обеспечивать Департамент полиции охраны

3 июня 2021, 9:15

Vodafone и Департамент полиции охраны подписали меморандум о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества Департамент полиции охраны, который стал победителем тендера, будет охранять базовые станции сети Vodafone. Об этом заключили соответствующие соглашения региональные представительства компаний в Киеве, Харькове и Львове.Значение бесперебойной связи возросло в условиях карантина. Телеком-технологии и сервисы сегодня являются базовыми для любой сферы деятельности. Работа и учеба, административные услуги, общение – большинство сфер жизни перешло в онлайн. В таких условиях важно поддерживать инфраструктуру связи в работающем состоянии, обеспечить надежную системную охрану оборудования сети – от этого зависит работа, учеба, здоровье и иногда даже жизни людей.Меморандум подписали Ольга Устинова, CEO Vodafone Украины и Сергей Парфенюк, начальник Департамента полиции охраны.